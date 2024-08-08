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Царьград

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Первый комментарий о Курске из офиса Зеленского - Подоляк признался в терроризме: "Можно дожать"

Первый комментарий о Курске из офиса Зеленского - Подоляк признался в терроризме: "Можно дожать"

После дерзкого нападения ВСУ на территорию России поступил первый комментарий о Курске из офиса нелегитимного президента Зеленского.

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Комментарии
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ИИ
Иван Иваныч
Ну что же- сами укропы это спровоцировали, теперь только беспощадный отпор и далее, по максимуму на территорию Незалежной со стороны Курской области. Другого выбора не оставили, не дано. Хотели укры блиц-крига на территории Курской области- получить должны на территории Сумской.
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17 час.
E
Ed
Для отпора, да еще беспощадного, нужны толковые старшие офицеры. Пока с такими проблемы. Ждем пока из ребят на передке новый комсостав вырастит, но это не скоро!
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17 час.
ИИ
Иван Иваныч
Да всего и всех хватает, просто раз война пришла в РФ нужно жестоко, без сантиментов ответить, не выбирая средств, чтобы у них земля под ногами горела, чтобы было никому не повадно не то, что влезть на территорию России, но даже и подумать об этом.
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15 час.

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