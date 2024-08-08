Первый комментарий о Курске из офиса Зеленского - Подоляк признался в терроризме: "Можно дожать"

ИИ Иван Иваныч Ну что же- сами укропы это спровоцировали, теперь только беспощадный отпор и далее, по максимуму на территорию Незалежной со стороны Курской области. Другого выбора не оставили, не дано. Хотели укры блиц-крига на территории Курской области- получить должны на территории Сумской.

E Ed Для отпора, да еще беспощадного, нужны толковые старшие офицеры. Пока с такими проблемы. Ждем пока из ребят на передке новый комсостав вырастит, но это не скоро!