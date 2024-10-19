Россияне назвали характеристики идеальной квартиры

Россияне, участвовавшие в недавнем исследовании, рассказали о своих ожиданиях от идеальной квартиры. Оказалось, что большинство (58%) предпочитает новостройки, в то время как 42% выбирают вторичное жилье.
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