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Арутюнян о работе с фигуристами в США: «На слова «лишний вес» у нас табу. Если постоянно твердить спортсмену, что он толстый, лишние килограммы не уйдут»

Тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян рассказал о специфике работы со спортсменами в США. Ранее российская фигуристка Елизавета Нугуманова дала интервью, в котором рассказала об оскорблениях из-за лишнего веса и угрозах со стороны тренеров.

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