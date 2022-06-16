Арутюнян о работе с фигуристами в США: «На слова «лишний вес» у нас табу. Если постоянно твердить спортсмену, что он толстый, лишние килограммы не уйдут»

Тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян рассказал о специфике работы со спортсменами в США. Ранее российская фигуристка Елизавета Нугуманова дала интервью, в котором рассказала об оскорблениях из-за лишнего веса и угрозах со стороны тренеров.