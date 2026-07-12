В Казахстане ребёнка избили за то, что он разговаривал по-русски: Сколько ещё Россия будет кормить и всячески помогать тем, кто ненавидит россиян? В Казахстане избили 15-летнего подростка только за то, что он говорил по-русски.
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