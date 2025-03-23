«Я очень благодарен российским спецслужбам. Они знают, какова опасность, нависшая над Сербией». Такими словами сербский вице-премьер Сербии Александр Вулин оценил помощь российских специальных ведомств в борьбе Белграда с угрозой цветной революции.
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