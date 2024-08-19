Собянин: Боткинская больница получила статус научно-клинического центра

Сегодня в Боткинской оказывают все виды высокотехнологичной помощи Сергей Собянин в своем телеграм-канале рассказал жителям Москвы, что новый статус получила Боткинская больница — теперь это московский многопрофильный научно-клинический центр.
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