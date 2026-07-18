Императорские стандарты жизни: как «Берег Столицы» воплощает дух Петра I.

Что если бы Пётр Великий вдруг оказался в современной Москве? Какой дом он выбрал бы для жизни — с размахом, достойным императора, но и с удобством, которого требует XXI век? История учит нас: великие люди не просто живут в пространстве — они формируют его под свои амбиции.