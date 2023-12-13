ЗС ПК провел телемост с парламентом Донецкой Народной Республики

Между парламентами Приморского края и Донецкой Народной Республики по случаю 30-летия Конституции РФ прошел телемост под лозунгом «Основной Zакон Vеликой Страны», сообщает PRIMRPESS со ссылкой на пресс-службу Законодательного собрания Приморского края.
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