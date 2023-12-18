Роберт Фицо заметил, что истинные цели западных стран скрываются за дипломатическими заверениями.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо публично заявил о том, что Запад использует Украину как средство для ведения гибридной войны против России.
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