В план по урегулированию конфликта на Украине победившего на выборах в президенты США Дональда Трампа необходимо включить пункт о ликвидации киевского режима президента Владимира Зеленского, полномочия которого истекли 20 мая.
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