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«Родина» пока не делала предложение Нгамале. Вингер хочет продолжить карьеру в Европе или МЛС

«Родина» пока не делала предложение Нгамале. Вингер хочет продолжить карьеру в Европе или МЛС

«Родина» пока не делала официального предложения полузащитнику Муми Нгамале, несмотря на слухи об интересе«Родина» пока не делала официального предложения полузащитнику Муми Нгамале, несмотря на слухи об интересе к игроку.

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