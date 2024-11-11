В Белом доме хотят отправить Украине оружия на $6 млрд до ухода Байдена

Киев получит помощь в размере $6 млрд до окончания срока полномочий президента США Джо Байдена. Об этом заявил советник главы Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан 10 ноября в ходе брифинга.
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