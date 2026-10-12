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Гончаров, Алексанян и Галахов признаны лучшими игроками сентября в ЮФЛ

Полузащитник «Зенита» Иван Гончаров, нападающий ЦСКА Амбарцум Алексанян и хавбек «Родины» Григорий Галахов получили награды лучшим футболистам сентября в Юношеской футбольной лиге в своих возрастных категориях.

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