Гончаров, Алексанян и Галахов признаны лучшими игроками сентября в ЮФЛ

Полузащитник «Зенита» Иван Гончаров, нападающий ЦСКА Амбарцум Алексанян и хавбек «Родины» Григорий Галахов получили награды лучшим футболистам сентября в Юношеской футбольной лиге в своих возрастных категориях.
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