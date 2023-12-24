В центре Смоленска временно ограничат проезд транспорта

Это временные трудности для автовладельцев Как сообщает пресс-центр администрации города, в целях обеспечения безопасности дорожного движения с 22:00 26 декабря до 15:00 27 декабря, а также с 22:00 28 декабря до 15:00 29 декабря будет ограничено движение транспорта на улице Маршала Жукова.