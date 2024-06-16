Пожаротушение как образцовый бизнес

Компания «Инновационные системы пожаробезопасности» ворвалась на консервативный и устоявшийся рынок, открыв для этого вида бизнеса премиальный сегмент и запустив в производство подвесные системы газового пожаротушенияфото автора Основатель и владелец компании ИСП Сергей Лекторович считает.
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