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Аргументы и Факты

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CNN: в США могут отменить трансляцию казни военного из-за его здоровья

CNN: в США могут отменить трансляцию казни военного из-за его здоровья

Президент США Дональд Трамп рассматривает вопрос отмены трансляции казни военного психиатра Нидала Хасана, который ожидает исполнения сметного приговора за стрельбу на базе Форт-Худ в 2009 году, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

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