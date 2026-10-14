CNN: в США могут отменить трансляцию казни военного из-за его здоровья

Президент США Дональд Трамп рассматривает вопрос отмены трансляции казни военного психиатра Нидала Хасана, который ожидает исполнения сметного приговора за стрельбу на базе Форт-Худ в 2009 году, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.