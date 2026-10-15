ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет В статье 87 Семейного кодекса РФ закреплено, что совершеннолетние дети обязаны содержать родителей, если они нуждаются в помощи.
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"Согласно законодательству, нетрудоспособными являются лица с инвалидностью I, II или III группы, пенсионеры и предпенсионеры, достигшие определенного возраста (женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет)". Тогда еще 5 лет до пенсии нетрудоспособные должны доработать?!