Лариса Долина вытирает слезы и идет дальше

Певица Лариса Долина поделилась своими мыслями о преодолении трудных периодов в жизни. В 68 лет она столкнулась с мошенническими действиями, которые привели к продаже ее пятикомнатной квартиры в районе Хамовники по изначально заниженной цене в 112 миллионов рублей.