Кочуют по миру, но учатся в русской школе: Пугачева определила судьбу своих детей

Лиза и Гарри пытаются освоить программу сразу в двух учебных заведениях. Алла Пугачева с детьми Социальные сетиКочуют по миру, но учатся в русской школе: Пугачева определила судьбу своих детей Пугачева время от времени наведывается на родину, а ее молодого мужа не видели на российской территории вот уже почти два года.