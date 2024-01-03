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Кочуют по миру, но учатся в русской школе: Пугачева определила судьбу своих детей

Кочуют по миру, но учатся в русской школе: Пугачева определила судьбу своих детей

Лиза и Гарри пытаются освоить программу сразу в двух учебных заведениях. Алла Пугачева с детьми Социальные сетиКочуют по миру, но учатся в русской школе: Пугачева определила судьбу своих детей Пугачева время от времени наведывается на родину, а ее молодого мужа не видели на российской территории вот уже почти два года.

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