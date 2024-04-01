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Игрок "Локомотива" Сильянов остался недоволен исходом игры против "Краснодара"

Игрок "Локомотива" Сильянов остался недоволен исходом игры против "Краснодара"

Защитник московского "Локомотива" Александр Сильянов заявил после матча 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Краснодара", что его команда могла бы довольствоваться более позитивным результатом.

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