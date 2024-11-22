Новый год с Джорджем Ромеро. Документалку о неснятой “Обители зла” покажут в январеДавненько мы не вспоминали грядущий рассказ об одной из возможных версий “Обители зла”, которую мог претворить в жизнь легендарный режиссер Джордж Ромеро.