Наталья Сергунина: На получение знака отличия «Волонтер Москвы» подано более тысячи заявок

Образовательные учреждения, некоммерческие организации, городские структуры и бизнес прислали более тысячи заявок с именами волонтеров, которых предлагают поощрить знаком отличия «Волонтер Москвы», сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.
Образовательные учреждения, некоммерческие организации, городские структуры и бизнес прислали более тысячи заявок с именами волонтеров, которых предлагают поощрить знаком отличия «Волонтер Москвы», сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.
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