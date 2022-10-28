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Наталья Сергунина: На получение знака отличия «Волонтер Москвы» подано более тысячи заявок

Наталья Сергунина: На получение знака отличия «Волонтер Москвы» подано более тысячи заявок

Образовательные учреждения, некоммерческие организации, городские структуры и бизнес прислали более тысячи заявок с именами волонтеров, которых предлагают поощрить знаком отличия «Волонтер Москвы», сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

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