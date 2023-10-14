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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гендиректор «Пари НН»: «Нижний — это не только хоккей. Это и футбол. Людей на трибунах становится больше»

Гендиректор «Пари НН»: «Нижний — это не только хоккей. Это и футбол. Людей на трибунах становится больше»

«Посещаемость матчей — это наша боль. Мы пытаемся призвать болельщиков разными способами. И, стоит отметить, людей на трибунах становится больше, чем сезоном ранее.

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