Вновь увозят. Во Владивостоке освободили от машин 12 земельных участков на «Зеленке»

Во Владивостоке освободили от самовольного захвата 12 земельных участков, на которых расположены Саперный редут № 4 Владивостокской крепости и охранная зона объекта культурного наследия, сообщает PRIMPRESS.
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