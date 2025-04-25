Турецкие авиакомпании разрешили россиянам сдавать билеты без штрафов после землетрясения. Так, Pegasus Airlines предоставляет пассажирам возможность до конца пятницы бесплатно изменить дату вылета с действием билета в течение недели либо получить билет с открытой датой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии