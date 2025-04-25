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Турецкие авиакомпании разрешили россиянам сдавать билеты без штрафов после землетрясения

Турецкие авиакомпании разрешили россиянам сдавать билеты без штрафов после землетрясения. Так, Pegasus Airlines предоставляет пассажирам возможность до конца пятницы бесплатно изменить дату вылета с действием билета в течение недели либо получить билет с открытой датой.

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