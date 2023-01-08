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Пушков: поставка Германией вместе с другими странами НАТО танков Киеву стала бы сигналом о вовлеченности всего альянса в конфликт

Пушков: поставка Германией вместе с другими странами НАТО танков Киеву стала бы сигналом о вовлеченности всего альянса в конфликт

Передача Германией вместе с другими странами НАТО танков Киеву стала бы сигналом о вовлеченности всего Североатлантического альянса в украинский конфликт.

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