Пользователь Reddit предложил новый способ борьбы с “мылом” в играх с помощью Re...

Пользователь Reddit предложил новый способ борьбы с “мылом” в играх с помощью ReShade, но вызвал скепсисВ сообществе геймеров, недовольных современными методами сглаживания вроде TAA, постоянно ищут способы улучшить четкость изображения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)