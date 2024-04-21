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Украина была готова на многое. Что стало известно из утекшего в СМИ черновика мирного соглашения

Украина была готова на многое. Что стало известно из утекшего в СМИ черновика мирного соглашения

Весной 2022 года, то есть через месяц после начала СВО, Украина готова была объявить себя нейтральным государством, обязалась не вступать в какие-либо военные альянсы, в том числе НАТО, и получала гарантии безопасности от пяти постоянных членов Совбеза ООН, куда входят, напомним, США, Россия, Китай, Великобритания и Франция.

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Комментарии
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Eduard
Эти обьявы ничего не стоят!Я поверю нейтралитету Украины,когда Янукович вернется Президентом,а говорить что угодно можно!
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2 час.

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