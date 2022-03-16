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Руководитель предприятия ЖКХ в Хабаровском крае может угодить в тюрьму

Руководитель предприятия ЖКХ в Хабаровском крае может угодить в тюрьму

В Николаевске-на-Амуре 53-летний руководитель предприятия ЖКХ предстанет перед судом за нарушение требований охраны труда, в результате чего погиб один из работников, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Хабаровского края.

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