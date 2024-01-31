В Нижнем Новгороде полицейскими изъято оружие, незаконно хранившееся у местного жителя

Сотрудниками полиции в ходе оперативных мероприятий у нижегородца 1984 года рождения обнаружены предметы, внешне схожие с винтовкой Мосина, стволами к винтовке, с обрезом ружья, с гладкоствольным ружьем, с самодельным пистолетом, а также затвором для винтовки.