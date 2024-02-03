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Не явился на съемки: с актера “Кухни” и “Последнего богатыря” Виктора Хориняка требуют 8 млн рублей

Не явился на съемки: с актера “Кухни” и “Последнего богатыря” Виктора Хориняка требуют 8 млн рублей

Виктор Хориняк должен выплатить 8 млн рублей за уклонение от съёмок фильма “Любви не бывает”. Похоже, у Виктора Хориняка снова начались финансовые проблемы.

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