Нынешней ночью в Астрахани случилось невероятное

Жители Астрахани и области впервые в жизни смогли увидеть северное сияние над родным небом. Такое нетипичное и, в общем-то, невероятное для наших широт явление принесла мощнейшая солнечная вспышка и последовавшая за ней магнитная буря.
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