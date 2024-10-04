Генерал Кривонос: Залужный весной 2023 года получил серьезное ранение на фронте

Весной 2023 года занимавший тогда должность главкома ВСУ Валерий Залужный получил серьезное ранение, заявил украинский генерал в отставке, экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности страны Сергей Кривонос.
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