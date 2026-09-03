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Царьград

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Генпрокурор России поручил прокурорам контролировать госконтракты

Генпрокурор России поручил прокурорам контролировать госконтракты

Генеральный прокурор России Александр Гуцан на Восточном экономическом форуме призвал прокуроров предотвращать заключение госконтрактов без бюджетных ассигнований.

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