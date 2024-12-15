Электромобили и “распилы”: новые схемы обмана на российском авторынке

Российский рынок подержанных автомобилей вновь оказался в центре внимания. Последние события говорят о том, что методы мошенничества, казалось бы, ушедшие в прошлое, вновь возвращаются, дополняясь современными технологиями.
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