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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Матч «Зенита» с ЦСКА в 7-м туре РПЛ будет судить Прокопов. На дерби «Динамо» и «Спартака» назначен Левников, на игру «Локомотива» с «Балтикой» – Карасев

РФС назначил арбитров и инспекторов на матчи 7-го тура Альфа-Банк РПЛ . 5 сентября (суббота) « Крылья Советов » – « Краснодар »: судья – Инал Танашев   Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Руслан Шекемов; резервный судья – Михаил Плиско; ВАР – Сергей Цыганок; АВАР – Владимир Москалев ; инспектор – Виктор Кулагин.

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