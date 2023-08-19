Обозреватель Bloomberg: БРИКС распадается, объединение можно распускать

Андрей Stan

)))) Я не специалист и у меня нет ВСЕЙ информации?! Но... ЮАР изрядно подпортила себе репутацию с самшитом и не приездом туда Путина... ))) А без Путина и Моди не захотел ехать... + Глава ЮАР, Рамафоса, судя по всему, стал играть на стороне запада... Роль Индии? Ну, на мой взгляд, Моди решил с играть в игру Лукашенко?!... а) Он не забывает о противостоянии с Китаем... б) У него большие проблемы в самой индии... в) Не стоит сбрасывать и роль хозяев англичан?!...Mi-6 глубоко просунула свои лапки, по всем своим колониям... Пример ЮАР тому свидетельство... г) Бразилия? Там такой бардак, мама не горюй... К тому же, на мой взгляд, они сейчас занимаются конкуренцией за лидерство в Ю.Америке...))) Параллельно, созданием "своего блока"... Их желание создания валюты Ю.Америки... Но влияние саксов еще очень сильно... Примером служит президент Мексики... Стоило ему "начать не зависимую" игру, как янки пригрозили вторжением своей армии. Якобы, для борьбы с наркокателями... ))) И Мексика сдала назад... ))) Именно поэтому то Россия и Китай сейчас работают на пару в Центральной и Южной Америке... )))