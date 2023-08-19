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Обозреватель Bloomberg: БРИКС распадается, объединение можно распускать

Обозреватель Bloomberg: БРИКС распадается, объединение можно распускать

Альянс БРИКС, блок развивающихся экономик со всего мира, часто называют объединением, противостоящим Западу, его конкурентом.

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Комментарии
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vladimir vedenkin
Изначально &quot;саксы&quot; подсунули слабое названия (по заглавным буквам 5 стран, а где остальные страны). Поменять название на короткое, уравнивающее новых членов объединения со старыми, например  ОБЪЕДИНЕНИЕ МНОГОПОЛЮСНОГО МИРА (ОММ). Союз создать на базе РФ,КНР и других  стран, разделяющих концепцию союза. Создать уставные документы и постоянно действующий комитет из представителей стран-участниц, отслеживающий обстановку и тенденции мирового развития...
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5 час.
Анфиса Иванова
&quot;... но потенциальное объединение другой группы паназиатских стран, к примеру, таких как Япония, Малайзия, Таиланд, Корея, Индонезия и Тайвань, могут создать более конкурентную силу для Запада, нежели БРИКС. И это объединение было бы более жизнеспособно, заключил эксперт.&quot; Ну, експерд-ни експерд, но предложение его имеет солидное противостояние БРИКСу.
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3 час.
Андрей Stan
)))) Я не специалист и у меня нет ВСЕЙ информации?! Но...   ЮАР изрядно подпортила себе репутацию с самшитом и не приездом туда Путина... ))) А без Путина и Моди не захотел ехать... + Глава ЮАР, Рамафоса, судя по всему, стал играть на стороне запада... Роль Индии? Ну, на мой взгляд, Моди решил с играть в игру Лукашенко?!... а) Он не забывает о противостоянии с Китаем... б) У него большие проблемы в самой индии... в) Не стоит сбрасывать и роль хозяев англичан?!...Mi-6 глубоко просунула свои лапки, по всем своим колониям... Пример ЮАР тому свидетельство... г) Бразилия? Там такой бардак, мама не горюй... К тому же, на мой взгляд, они сейчас занимаются конкуренцией за лидерство в Ю.Америке...))) Параллельно, созданием &quot;своего блока&quot;... Их желание создания валюты Ю.Америки... Но влияние саксов еще очень сильно... Примером служит президент Мексики... Стоило ему &quot;начать не зависимую&quot; игру, как янки пригрозили вторжением своей армии. Якобы, для борьбы с наркокателями... ))) И Мексика сдала назад... ))) Именно поэтому то Россия и Китай сейчас работают на пару в Центральной и Южной Америке... )))
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3 час.

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