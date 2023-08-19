Альянс БРИКС, блок развивающихся экономик со всего мира, часто называют объединением, противостоящим Западу, его конкурентом.
Обозреватель Bloomberg: БРИКС распадается, объединение можно распускать
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vladimir vedenkin
Изначально "саксы" подсунули слабое названия (по заглавным буквам 5 стран, а где остальные страны). Поменять название на короткое, уравнивающее новых членов объединения со старыми, например ОБЪЕДИНЕНИЕ МНОГОПОЛЮСНОГО МИРА (ОММ). Союз создать на базе РФ,КНР и других стран, разделяющих концепцию союза. Создать уставные документы и постоянно действующий комитет из представителей стран-участниц, отслеживающий обстановку и тенденции мирового развития...
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5 час.
Анфиса Иванова
"... но потенциальное объединение другой группы паназиатских стран, к примеру, таких как Япония, Малайзия, Таиланд, Корея, Индонезия и Тайвань, могут создать более конкурентную силу для Запада, нежели БРИКС. И это объединение было бы более жизнеспособно, заключил эксперт." Ну, експерд-ни експерд, но предложение его имеет солидное противостояние БРИКСу.
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3 час.
Андрей Stan
)))) Я не специалист и у меня нет ВСЕЙ информации?! Но... ЮАР изрядно подпортила себе репутацию с самшитом и не приездом туда Путина... ))) А без Путина и Моди не захотел ехать... + Глава ЮАР, Рамафоса, судя по всему, стал играть на стороне запада... Роль Индии? Ну, на мой взгляд, Моди решил с играть в игру Лукашенко?!... а) Он не забывает о противостоянии с Китаем... б) У него большие проблемы в самой индии... в) Не стоит сбрасывать и роль хозяев англичан?!...Mi-6 глубоко просунула свои лапки, по всем своим колониям... Пример ЮАР тому свидетельство... г) Бразилия? Там такой бардак, мама не горюй... К тому же, на мой взгляд, они сейчас занимаются конкуренцией за лидерство в Ю.Америке...))) Параллельно, созданием "своего блока"... Их желание создания валюты Ю.Америки... Но влияние саксов еще очень сильно... Примером служит президент Мексики... Стоило ему "начать не зависимую" игру, как янки пригрозили вторжением своей армии. Якобы, для борьбы с наркокателями... ))) И Мексика сдала назад... ))) Именно поэтому то Россия и Китай сейчас работают на пару в Центральной и Южной Америке... )))
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3 час.
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