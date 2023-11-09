В МЭИ открыли новую лабораторию

В НИУ «МЭИ» открыли лабораторию РусГидро «Моделирование параметров гидроагрегата». Модель гидроагрегата, расположенная в лаборатории, представляет собой программно-аппаратный комплекс, имитирующий различные режимы работы гидроагрегата.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии