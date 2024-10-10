Суицид европейского автопрома: Что загнало его в петлю?

Старейший немецкий автоконцерн Volkswagen теперь уже точно прекращает существование «Землетрясение в Volkswagen» — с таким заголовком на первой полосе вышла местная газета Wolfsburger Nachrichten в городе Вольфсбург, построенном специально для компании еще в конце 1930-х годов.