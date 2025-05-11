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Карбери о 0:4 с «Каролиной»: «Вашингтон» хорошо играл в 1-й половине матча, но потом потерял темп. Если бы мы реализовали моменты в начале, это изменило бы всю картину»

Карбери о 0:4 с «Каролиной»: «Вашингтон» хорошо играл в 1-й половине матча, но потом потерял темп. Если бы мы реализовали моменты в начале, это изменило бы всю картину»

В третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли «Кэпиталс» на выезде проиграли со счетом 0:4 (1-2).

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