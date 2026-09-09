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Царьград

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Люся Чеботина вернулась учиться в Академию Гнесиных через 10 лет

Люся Чеботина вернулась учиться в Академию Гнесиных через 10 лет

В этом году Люся Чеботина вновь стала студенткой Российской академии музыки имени Гнесиных, вернувшись к учебе спустя 10 лет.

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