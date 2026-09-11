В Казани 200 стрелков борются за путёвки на Олимпиаду-2028

В Казани стартовали соревнования по пулевой стрельбе, включённые в программу II Всероссийской спартакиады народов России.
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