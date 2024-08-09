Военные эвакуировали подбитую БМП Marder ВСУ с ЛБС

Военнослужащие группировки войск «Днепр» ВС РФ эвакуировали подбитую немецкую боевую машину пехоты (БМП) Marder ВСУ с участка линии боевого соприкосновения (ЛБС) на Ореховском направлении в Запорожской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии