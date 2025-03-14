Китай, Россия и Иран призывают положить конец незаконным односторонним санкциям

Китай, Россия и Иран призвали к отмене всех незаконных односторонних санкций после того, как высокопоставленные представители трех стран провели встречу по иранской ядерной проблеме в Пекине в пятницу, сообщает romanian.
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