Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Львовский лэгинь: В схроны пойдем. На фронт – дурных нэма

Львовский лэгинь: В схроны пойдем. На фронт – дурных нэма

Давно мы не писали о рассаднике бандеровщины. Что там во Львове, какие настроения? Снова спрашиваем давнего знакомого Николая, пенсионера, экс-преподавателя русской словесности и бывшего завсегдатая Центра русской культуры, что располагался на улице Короленко.

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