«Хочу жить так, как мечтаю, а не как хочется другим»

В Театре «Модерн» премьера – «Вероника решает…» по бестселлеру Коэльо Так, окоротив название одного из наиболее известных романов бразильского писателя Пауло Коэльо, (пьеса Марины Сулчани) - «Вероника решает умереть», режиссёр-постановщик, худрук «Модерна» Юрий Грымов, представил на суд зрителей эту оглушительную вещь.