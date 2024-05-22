«Хочу жить так, как мечтаю, а не как хочется другим»

В Театре «Модерн» премьера – «Вероника решает…» по бестселлеру Коэльо Так, окоротив название одного из наиболее известных романов бразильского писателя Пауло Коэльо, (пьеса Марины Сулчани) - «Вероника решает умереть», режиссёр-постановщик, худрук «Модерна» Юрий Грымов, представил на суд зрителей эту оглушительную вещь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии