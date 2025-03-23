БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Китай разрабатывает новые бронемашины для морской пехоты

Китай разрабатывает новые бронемашины для морской пехоты

Опытная САУ огневой поддержки, предположительно, февраль 2025 г. Фото Armyrecognition.com Не так давно стало известно, что оборонная промышленность Китая разрабатывает новую универсальную гусеничную платформу и семейство бронетехники на её базе.

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