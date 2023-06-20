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Двое рецидивистов из Забайкалья, подозреваемых в мошенничествах по фальшивым паспортам, задержаны транспортной полицией в Красноярском крае

Двое рецидивистов из Забайкалья, подозреваемых в мошенничествах по фальшивым паспортам, задержаны транспортной полицией в Красноярском крае

Сотрудники линейного отдела МВД России на станции Ачинск задержали двоих неоднократно судимых жителей Забайкальского края, которых подозревают в серии мошенничеств на сумму более одного миллиона рублей, совершенных в банках и магазинах Новосибирска.

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