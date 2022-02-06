Королева Великобритании Елизавета II отмечает 70-летие со дня восшествия на престол

Королева Великобритании Елизавета II отмечает 70 лет со дня восшествия на престол. Накануне монарх устроила в Сандрингем-хаус в графстве Норфлок прием для членов местного сообщества и волонтерских групп.
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