Посол Азербайджана в Молдове:  Доверительный диалог – основа наших взаимоотношений

Республику Молдова и Азербайджан связывают давние дружественные отношения. Еще одним подтверждением этому стало интервью Чрезвычайного и Полномочного Посла Азербайджана в Молдове Ульви Бахшалиева, которое он дал сайту Noi.
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